Впервые с 2004 года украинцы стали верить в будущее – опрос

Больше всего оптимистов среди молодежи и людей зрелого возраста.

Впервые с 2004 года половина граждан считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, противоположное мнение имеют 23% и еще 26% не определились.

Об этом свидетельствуют данные результатов социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года.

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Наибольшими оптимистами оказались жители Западного региона (69%) и молодежь до 30 лет (71%). Тогда как в декабре оптимистов было только 18%.

Социологи утверждают, что после президентских выборов вера украинцев в будущее значительно возросла: 56% респондентов испытывают надежду, 36% считают себя оптимистами (больше всего таких среди жителей Центрального и Западного регионов в возрасте 30-44 года).

Кроме того, 18% опрошенных заявили, что меньше испытывают тревогу.

Опрос проводился в 103 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным Фондом "Возрождение". Некоторые вопросы были включены на заказ проекта Центра политико-правовых реформ.

Как сообщал УНИАН, поддержка гражданами вступления Украины в НАТО выросла с 13% в 2012 году до 41% в 2019 году.