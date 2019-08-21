Почти 60% украинцев участвуют в мероприятиях ко Дню Независимости - опрос

25% посещают праздничные мероприятия каждый год.

5% украинцев не празднуют День Независимости / фото УНИАН

Почти 60% населения посещают массовые мероприятия, которые проводятся в День Независимости Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По результатам исследования, 25% украинцев посещают праздничные мероприятия каждый час, 34% - посещают, но не каждый час. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День Независимости.

Согласно опросу, празднование Дня Независимости менее популярно среди бедных слоев населения, старшего поколения и жителей Востока страны.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины.