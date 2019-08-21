цей матеріал доступний українською

Почти 60% украинцев участвуют в мероприятиях ко Дню Независимости - опрос

13:47, 21 августа 2019
Общество
87 0
фото УНИАН5% украинцев не празднуют День Независимости / фото УНИАН

Читайте также"Новый формат": в ОПУ рассказали, как в этом году будет праздноваться День Независимости Украины

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По результатам исследования, 25% украинцев посещают праздничные мероприятия каждый час, 34% - посещают, но не каждый час. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День Независимости.

Согласно опросу, празднование Дня Независимости менее популярно среди бедных слоев населения, старшего поколения и жителей Востока страны.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Шествие достоинства на День Независимости 2019
Теги: #опрос украинцев#День независимости