Опрос показал, сколько украинцев считают себя патриотами

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%, как показал опрос.

Патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины (почти столько же, как и в 2018).

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в августе 2019 года. Только 11% имеют противоположное мнение, еще 6% затруднились ответить.

В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

При этом, согласно результатам опроса, во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Опрос был проведен 7-12 августа среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.