Под Киевом похитили 5-летнего мальчика, в области объявлен план "Перехват"

Об этом сообщили в пресс-службе Броварского горсовета.

"В дежурную часть Броварского горотдела милиции обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что около 8 часов утра в г. Бровары из подъезда дома по месту жительства двое неизвестных мужчин похитили ее несовершеннолетнего сына Ахмеда Абдурахмана Мохаммеда 2010 года рождения. Мужчины схватили ребенка и сели с ним в автомобиль "Дэу Сенс", бежевого цвета, государственный номерной знак АА 7478 АК, и уехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, мальчику на вид 4 года, рост 111 см, волосы средней длины коричневого цвета, вьющиеся, глаза темного цвета, мулат.

Был одет: в шапку и куртку голубого цвета, брюки коричневого цвета, ботинки серого цвета.

Как отмечается, сейчас на Киевщине объявлен план "Перехват".

Правоохранители проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев данного уголовного правонарушения, а также лиц, которые причастны к совершению.