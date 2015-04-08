Задержанная накануне в Харькове российская диверсантка допрашивала пленных военных - СБУ

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает Еспресо.TV.

"Гражданка РФ Лариса Чубарова по кличке "Тереза" крайне опасна. Она является сотрудницей "Министерства государственной безопасности ДНР". Чубарова лично проводила допросы пленных военнослужащих ВСУ, кроме того, она является координатором преступной деятельности спецслужб, руководила деятельностью на территории Сумской области, обеспечивала террористов и диверсантов взрывчаткой и оружием", - сказал он.

Лубкивский отметил, что сейчас проводится допрос Чубаровой.

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"Она дает показания. Уже известно, что непосредственным куратором "Терезы" был один из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Камынин Валерий Викторович по прозвищу "Док", - отметил советник главы СБУ.

Лубкивский также сообщил, что задержанная накануне гражданка РФ, москвичка Елена Бабинина по кличке "Гюрза" осуществляла непосредственное руководство терактов в Одессе.

7 апреля в Харькове задержали россиянку по кличке "Тереза", которая подозревается в подрыве стелы в Харькове.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 7 апреля около 3:40 неизвестные взорвали стелу с Государственным флагом Украины на проспекте Правды. В результате подрыва повреждено часть стелы, а также, по предварительной информации, разбитые окна в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета. В результате инцидента никто не пострадал.