Адвокаты владельца "Токио-Стар" заявили, что их клиенту вообще не вручали подозрение

В зале суда следователи ответили, что Вадим Черный сам отказался от получения документа.

Защитники владельца отеля "Токио-Стар", где 17 августа в пожаре погибли 9 туристов, заявили, что их клиенту не вручали подозрение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что судебное заседание в Одессе по избранию меры пресечения Вадиму Черному, которое длилось более 5 часов, перенесли в связи с заявлением адвокатов.

Защита утверждала, что Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство досудебного расследования, который юридически находится в другом районе.

После этого адвокаты владельца отеля добавили, что их клиенту вообще не вручили подозрение и при этом были нарушены все процессуальные нормы. Сторона обвинения настаивала, что сам бизнесмен отказался от получения документа от следователя.

Около 11 ночи судья поручил вручить подозрение еще раз, а судебное заседание назначить сегодня, 20 августа.

Сам подозреваемый ответил, что его сделали виновным еще до окончания экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. 19 августа стало известно, что среди погибших – ребенок и гражданка Австралии. Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Ему сообщено о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.