Не стоит питать надежд в отношении Савченко без конкретных действий российских властей - адвокат

Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин считает, что не стоит питать надежд в отношении судьбы его подзащитной без конкретных действий российских властей.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя высказывание главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса о том, что он получил «определенные новости» о Савченко.

«Если бы это была радостная новость о том, что разобрались, увидели, что она не виновна, и ее отпускают – это один вариант. Следователь может принять решение об изменении меры пресечения и прекращении дела. Это может быть очередной заманухой и это может быть обещанием в некуда. В Минске об этом говорили, и что?», - сказал Фейгин.

«Должны произойти какие-то поступки властей РФ, не только слова. Пока я лично предпосылок (к освобождению) не вижу», - добавил адвокат.

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Он предполагает, что президент Украины Петр Порошенко во время встречи глав «нормандской четверки», которая «условно может пройти до конца мая», сможет убедить президента РФ Владимира Путина выпустить Савченко.

«Я знаю, как шел разговор в Минске 12 февраля. Де-факто Путин обещал ее освободить после соблюдения процедуры. Возможно, Порошенко исходит из того, что ему, Меркель и Олланду удастся заставить выполнить свое обещание», - сказал Фейгин.

Адвокат уверен, что с юридической точки зрения отпустить Савченко «не проблема, так как любой суд может немедленно принять решение (об освобождении – УНИАН)».

Кроме того, Фейгин подчеркнул, что Следственный комитет РФ заявил, что якобы защита «неверно говорит, что Савченко предъявлены обвинения по 322-й статье о незаконном переходе границы».

«Якобы возбуждено дело по этой статье и оно объединено в единое производство, но обвинения пока никто, как сказал следователь, никто обвинения не предъявлял. Это свидетельствует о том, что они играют немного назад, но для них не проблема снова все вернуть. Дело о незаконном переходе расследуется, но обвинения ей не предъявлены», - сказал Фейгин.