Россия отказывается выпускать Савченко до суда

Об этом он заявил на брифинге в Страсбурге, передает корреспондент "Европейской правды".

"Савченко подозревается в соучастии в убийстве российских граждан, российских журналистов. Это преступление произошло еще за несколько месяцев до ее избрания в Верховную раду. Поэтому только в случае, если суд признает ее невиновность, Савченко выйдет на свободу", - заявил он.

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Как известно, в понедельник во второй половине дня российская делегация придерживалась иной позиции. В частности, россияне на комитетском заседании проголосовали за пункт резолюции ПАСЕ о необходимости освобождения Савченко, причем было объявлено, что это – общая позиция делегации РФ.

Также выяснилось, что российская делегация проводила в Страсбурге кулуарные переговоры о том, чтобы в обмен на освобождение Савченко с РФ сняли санкции, введенные в рамках ассамблеи. В итоге австриец Штефан Шеннах, руководитель мониторингового комитета ПАСЕ, подготовил доклад, в котором с РФ предлагается снять большую часть санкции.

Между тем во вторник Нарышкин опроверг возможность такой договоренности, назвав ее "циничным обменом". "Никакого торга здесь быть не может. Только так поступает правовое государство".

Перед тем представители украинской делегации в ПАСЕ заверили "Европейскую правду", что настроены категорически против каких-либо кулуарных договоренностей с РФ.

"Савченко мы не торгуем", - пояснил, в частности, заместитель руководителя делегации Сергей Соболев.