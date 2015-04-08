Московский суд продлил арест Сенцова до 11 мая
Судья удовлетворила ходатайство главного следственного управления ФСБ РФ.
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей на один месяц - до 11 мая - украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, таким образом судья удовлетворила ходатайство главного следственного управления ФСБ РФ.
Решение может быть оспорено в Московском городском суде.
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Справка УНИАН. Украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.
26 декабря 2014 г. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.
9 февраля 2015 г. Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.