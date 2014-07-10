МИД: Крымский режиссер Сенцов был и остается гражданином Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Евгений Перебийнис.

"Никаких официальных сообщений от российских властей, от МИД РФ о предоставлении Сенцову российского гражданства мы не получали", - отметил он, передает Украинская правда.

"Более того, в течение двух месяцев на наши более 25 нот и запросов мы не получили никакого ответа", - сказал Перебейнос.

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По его словам, "в какие бы там наперстки с гражданством российские власти не играли, Сенцов был и остается гражданином Украины".

"Любые действия, которые осуществляет российская власть на территории автономной республики Крым по насильственной паспортизации граждан Украины против их воли, - незаконны", - отмечают в МИД.

По словам Перебийниса, отказывая в течение 2 месяцев в разрешении на встречу Сенцова с консулом, Российская Федерация нарушает все возможные международные конвенции и двусторонние соглашения.

Украина продолжит добиваться встречи консула с задержанными украинцами в России (в том числе с летчицей Надеждой Савченко), а также будет подключать международную общественность - обращаться в ОБСЕ, Совет Европы и др.

Как известно, Россия заявила, что отказывает в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру Олегу Сенцову в связи с тем, что ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.