На Волыни сгорела 315-летняя деревянная церковь (видео)

В центре города Камень-Каширский Волынской области полностью сгорел деревянный Свято-Ильинский храм, построенный в начале XVIII века.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Волынской области, информация о пожаре поступила в службу «101» 7 апреля в 21.37.

«На гашение пожара, кроме подразделений из райцентра, по повышенному номеру вызова были направлены спасатели из Ратного, Ковеля и Любешева, а также местные пожарные команды сел Броница, Сошичное, Воегоща и пожарное подразделение Камень-Каширского лесхоза - всего 10 автомобилей. Ликвидация пожара зафиксирована в 01:42», - говорится в сообщении.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

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По словам пресс-секретаря Волынской епархии УПЦ Валентина Марчука, во время пожара удалось спасти церковную утварь, ризницу и некоторые иконы.

Справка УНИАН. Свято-Ильинская церковь г. Камень-Каширский - памятник архитектуры национального значения, была построена в 1700 году. Трехзубчатая однокупольная деревянная церковь возведена на каменном фундаменте.