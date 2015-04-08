Эксперты заявили о росте угрозы терактов в двух регионах Украины

Об этом говорится в сообщении группы.

В частности, возросла вероятность терактов и активизации диверсантов в Одесской области, а также отмечена активизация антиукраинских сил в Николаевской области.

Кроме того, на протяжении 1-8 апреля, по данным ИС, сохраняется крайне высокой вероятность терактов в Донецкой и Луганской областях.

В Харьковской области отмечается снижение угрозы деятельности ДРГ и положительный «психологический эффект» от инженерных работ по созданию третьей линии фортификационных сооружений.

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Также позитивным «психологическим» фактором в Харькове, по мнению экспертов, стало проведение массовых спортивных мероприятий, демонстрирующих работу местных властей.

«Негативное влияние от последних терактов частично нейтрализовано оперативной работой спецслужб по задержанию их организаторов. Одновременно несколько возросла угроза протестных акций на фоне негативной социально-экономической ситуации, которые могут быть использованы антиукраинскими силами для дестабилизации ситуации. Потому в целом уровень угрозы в регионе остается прежним», - отмечают в ИС.