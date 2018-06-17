Одесские теракты – метастазы "опухоли" сепаратизма

В Одессе неспокойно. Из-за угрозы терактов резко возросло количество сообщений об обнаружении подозрительных предметов. Операторы спецлинии «102» ежедневно принимают от обеспокоенных горожан по несколько (случается, до десятка) звонков.

То, на что раньше люди не обращали внимания, сейчас вызывает тревогу. По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимира Шаблиенко, информация поступает о коробках, оставленных возле родильных домов, о металлических емкостях с проводами, о рюкзаках, забытых на остановках общественного транспорта. О различных пакетах – возле банков и военкоматов, в трамваях и троллейбусах, о сумках, залежавшихся в камерах хранения супермаркетов.

Каждый раз к месту расположения подозрительных предметов выезжают оперативные группы, взрывотехники. Квартал оцепляют, прохожих и жильцов эвакуируют, правоохранители вежливо «отодвигают» настырных зевак…

Благо, большинство вызовов не подтверждается. Например, во время одного из недавних вызовов, емкость с проводами оказалась угольным фильтром от старого противогаза. А в коробке возле роддома взрывотехники обнаружили пару сношенной обуви. Рюкзак на остановке и сумка в магазине, а также находка в троллейбусе – результат рассеянности горожан. Но правоохранители не жалуются. «Лучше перестраховаться и проверить, чем допустить беду. Мы благодарны горожанам за бдительность», - говорит Шаблиенко.

Звонки на «102» буквально «посыпались», начиная с 6 февраля, после того, как глубокой ночью в Киевском районе Одессы злоумышленники привели в действие безоболочное взрывное устройство. Эквивалент мощности - 200 гр тротила оставили на подоконнике отделения «ПриватБанка», расположенного на первом этаже 5-этажного дома. Результат – разбитые оконные стекла в двадцати квартирах двух жилых зданий и, понятно, ущерб, нанесенный финучреждению.

К слову, в тот же день взрывотехникам удалось предупредить еще два теракта: одно взрывное устройство обнаружили возле отделения вышеназванного банка в Суворовском районе города, другое – на Пересыпи, на железнодорожных путях, под Глухим мостом. Последнее, по данным СБУ, представляло собой семь тротиловых шашек весом в 3 кг с детонаторами и дистанционным управлением. «Самоделка» была приведена в полную боевую готовность… По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 113 (Диверсия) УК Украины.

В значительной мере повлиял на жизнь Южной Пальмиры взрыв на последнем этаже 3-этажного дома по улице Коблевской,42 - аккурат в историческом центре. Если раньше террористы фокусировались на общественных объектах и безлюдных улицах, то 10 февраля «не поленились» подбросить взрывчатку внутрь жилого строения. Грохот слышали в десятках кварталов (по предварительным данным, сработал эквивалент около килограмма тротила).

Установлено, что взрывное устройство привели в действие примерно в 23.00, под дверью частного хостела «Моre». В тот момент в заведении находились 5 человек, которые сумели вовремя эвакуироваться. Около полусотни окон лишились стекол, разбита припаркованная рядом с домом дорогая иномарка, снесены двери хостела и близлежащей квартиры. Значительным разрушениям подверглись жилые помещения, стены подъезда, лестничный пролет, в бетонном перекрытии – внушительная сквозная дыра…

Этот взрыв вызвал у горожан некоторое недоумение. По словам владельцев хостела, они и их постояльцы далеки от политики и бизнес-конфликтов. Для мести конкурентов (если таковые имеются) – слишком радикально, для недовольства соседей – слишком глупо. К тому же, в городе немало подобных хостелов, среди которых скандальных и шумных – предостаточно.

«Неудобные» соседи

Своего рода шоковой терапией стало сообщение о том, что в квартире, расположенной напротив хостела (той самой, наиболее разрушенной), проживают родственники известного в городе психиатра и поэта, заведующего кафедрой клинической психологии Одесского национального университета им. Мечникова Бориса Херсонского. Человек незаурядный, он неоднократно заявлял о своей гражданской - четкой проукраинской - позиции. Заявлял публично, из-за чего, по его словам, получил немало угроз – вплоть до обещания казни на центральной площади города.

Херсонский констатирует, что долгие годы проживал (и до сих пор зарегистрирован) в упомянутой квартире. Друзьям и близким известно, что из нее он фактически съехал, но те, кто озаботился его пропиской, могли получить именно этот адрес. Медик рад, что во время взрыва в жилище отсутствовали его дети и внуки, а также сочувствует бывшей супруге, пережившей той ночью сильное потрясение. «Цель взрыва была не убить, а запугать», - считает 64-летний одессит.

Однако его сын, режиссер Михаил Херсонский, случившееся считает покушением. На своей странице в Facebook он написал: «Бомба, вероятно, лежала на площадке перед дверью, дожидаясь своего часа, спрятанная в горе мусорных кульков, которые вот уже добрый десяток лет хостел, что напротив, регулярно сваливает кучей... Я хочу обратиться к тем, кто это сделал. Вы не совершили акт террора, пусть, не скрою, нам страшно. Это простое и очевидное покушение на убийство. Вы попытались убить меня. Меня, мою семью, моих детей. Мою мать. Вы попытались забрать жизнь людей, которые позволяют себе открытое политическое высказывание, помощь беженцам, неприязнь к агрессору...»

Михаил Херсонский отмечает, что в его квартире ранее останавливался незаконно арестованный российскими спецслужбами режиссер Олег Сенцов, а сейчас – другие гости, которым пришлось покинуть дома в Донецке и Луганске. «Теперь здесь самый званый гость — разнорабочий, нужно ставить двери и окна на место, штукатурить, делать потолки. Спасибо, Господи, что взял штукатуркой, и нам не нужен ни врач, ни гробовщик», - написал режиссер.

По мнению Бориса Херсонского, Одесса пребывает в условиях точечных терактов. Их объединяет то, что большинство имеют конкретную цель – «точку», которая так или иначе связана с патриотическим движением и поддержкой АТО.

«Взрывная» хроника событий

В целом, отсчет терактов в регионе начался 25 апреля 2014 года. Тогда в блокпост, расположенный при подъезде к городу, бросили боевую гранату. Осколочные ранения получили семь человек. В июле - взрыв возле военного комиссариата Суворовского района (пострадал один человек, частично разрушен фундамент строения), 1 декабря – военкомат в городе Ильичевск. Через несколько дней под «Москвич», припаркованный возле офиса Совета общественной безопасности, бросили взрыв-пакет.

Самым резонансным терактом прошлого года стало происшествие в Одессе, на улице Сегедской. 27 декабря около 4.50 в руках у неизвестного мужчины сработало нечто, эквивалентное килограмму тротила. Правоохранители предполагают, что не контролированный взрыв произошел во время движения - возможно, мужчина поскользнулся. Изуродованное тело отбросило на десять метров, опознали погибшего с трудом - переносчиком смертоносной «посылки» оказался местный дворник...

Взрывы аналогичной мощности происходили и раньше – 3 и 10 декабря: объектами террора стали магазин «Патриот» и помещение бизнес-центра, в котором располагалась одна из волонтерских организаций. 24 декабря – взрыв на Одесской железной дороге, во время прохождения грузового поезда... Также можно вспомнить другие покушения на отделения «ПриватБанка», поджоги волонтерских офисов и кафе, квалифицированные как «порча имущества» и «хулиганство».

По словам заместителя начальника регионального главка МВД, начальника милиции общественной безопасности Виктора Кузнецова, в 2014 году в регионе произошло 15 взрывов. В текущем – уже пять. Первые три – в январе.

Так, в начале месяца, на станции Одесса-Пересыпь машинист электровоза обнаружил разлив газойля. Выяснилось, что утечка произошла через отверстие, которое находилось ниже середины 66-тонного вагона-цистерны. Установлено, что характер отверстия имел взрывную природу. В ночь на 5 января в центре города сработал механизм у здания Координационного центра помощи бойцам АТО, а 16-го - в переулке Нечипуренко, где соседствуют отделение «Диамантбанка» и один из волонтерских офисов.

Психиатр Борис Херсонский считает, что это были более или менее щадящие (если можно так назвать) теракты, но очень далек от мнения иных скептиков, дескать, в сравнении с Харьковом и тем, что происходит на Востоке страны, происходящее в Одессе – баловство.

«Какое же это баловство? – констатирует психиатр. – Ведь один человек уже погиб (на Сегедской – УНИАН). Мы, конечно, не знаем, какова его роль. Скорее всего, он был, как говорят в определенных кругах, мулом – грузчиком, который переносит взрывчатку. Весьма рискованная работа...»

По его мнению, задача злоумышленников – настроить общественность против вышеназванных организаций: «Многие люди испугались. Больше всего испугались и пострадали соседи «точек», по которым нанесен удар. То есть, создается впечатление, что главная цель подрывника показать, что патриотические учреждения и волонтерские группы – очень неудобные соседи. Показать, что, живя рядом с ними, рискуешь остаться с выбитыми стеклами и обрушившимися балконами».

Конечно, здравый смысл подсказывает, что, из-за участившихся в городе взрывов, люди должны возненавидеть террористов. Но может произойти и другое – население обозлится на тех, на кого произошло покушение, кто пострадал. Срабатывает «обвинение жертвы» (victim blaming) – термин, впервые использованный еще Уильямом Райаном в одноименной книге (Blaming the Victim), опубликованной в 1971 году. В ней Райан описывает обвинение жертвы как идеологию, примененную для оправдания расизма и социальной несправедливости в отношении темнокожего населения США.

По словам психиатра, эта логика примитивна - если бы здесь не было, скажем, магазина «Патриот», наши окна были бы целы. Специалист предполагает, что этой цели подрывники достигли. Или почти достигли: волонтерские организации будут рассматриваться как опасные соседи, магниты, притягивающие к себе не такие уж мелкие проблемы.

Могут ли украинцы ответить на теракты, как французы, объединившиеся в порыве после массового убийства журналистов издания Charlie Hebdo? По мнению Херсонского, именно этого в Одессе больше всего боятся - когда люди выходят на улицу, нагнетается обстановка. Если во Франции в патриотическом отношении народ един, то здесь – нет, считает он. «Там, где разрешат выйти одной стороне, может выйти и другая, которая мало себя проявляет. Но мы хорошо понимаем, что она есть. Это видно по количеству агрессивных комментариев в Интернет. Они, в основном, анонимы, однако вычислить их адрес – не проблема... В своем большинстве Одесса – вполне равнодушный город, с населением, которому безразлично, что происходит в квартале от него. Главное, чтобы не отключили свет», - отмечает общественник.

«Подогрев» после «кипения»

Одесская милиция, как утверждает замначальника регионального главка МВД, начальник милиции общественной безопасности Виктор Кузнецов, работает в усиленном режиме. В частности, с 29 декабря, из-за повышенной угрозы терактов, в городе началась оперативно-профилактическая отработка, ежесуточно задействовались около 260 нарядов. Но оправдали ли себя эти меры? Правоохранитель считает, что да: «Ведь мы не знаем, сколько взрывов предотвращено, сколько бы их могло быть, если бы милиция не перешла на усиленный режим работы».

По его словам, число уличных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом, уменьшилось вдвое. Кроме того, изъято огромное количество огнестрельного оружия - десятки боевых гранат, автоматов, винтовок, пистолетов, килограммов тротила, гранатомет, тысячи патронов различного калибра. Не исключено, что этот внушительный арсенал (или его часть) предназначался для вооружения каких-то террористических группировок.

Сейчас на охрану порядка в регионе ежедневно заступает около тысячи милиционеров. Если раньше основная часть патрульных выводилась днем, то нынче – пятьдесят на пятьдесят, и 12-часовой режим достаточно утомителен. Тем не менее, личный состав относится к этому с пониманием - в зоне АТО гораздо сложнее.

По данным отдела связей с общественностью регионального главка МВД, в Одесской области функционируют 46 волонтерских организаций, из которых 14 – в областном центре. В Одессе, стремясь свести к минимуму возможные покушения, часть организаций переехала на улицу Ланжероновскую - в одно здание, которое взято под охрану. В милиции уверяют, что места дислокации других аналогичных образований – под усиленным вниманием патрульных.

Также организована охрана особо важных объектов, в том числе, выставлены дополнительные посты на трех мостах: на железнодорожном - через канал Белгород-Днестровск-Черное море, автомобильном – через Днестр, в Беляевском районе области и авто-железнодорожном, в Измаиле.

Но кто же стоит за терактами в Одессе? «Однозначно ответить не могу. Ясно одно - это категория граждан, которая, по каким-то причинам, хочет дестабилизировать обстановку в регионе, запугать горожан», - рассказывает Кузнецов.

В свою очередь, Борис Херсонский отмечает, что цель террористов, помимо запугивания и дестабилизации, еще и мобилизация единомышленников. По мнению психиатра, происходящее сравнимо с приготовлением пищи: когда продукты помещают в кастрюлю, содержимое доводят до кипения, а потом оставляют в режиме подогрева. «Взрыв (кипение) у нас был 2 мая, когда из-за массовых беспорядков погибло 48 человек, - пояснил специалист. – Нужно понимать, что, пока российские СМИ говорят о событиях на «юго-востоке Украины» и проект «Новороссия» не снят с повестки дня, спокойствие в нашем городе там невыгодно. Иногда им просто необходима некая картина того, что здесь происходит. Не обязательно кровавая и очень значимая, однако что-то, о чем можно говорить. Я не уверен, что те, кто приводит в действие взрывные устройства, преследуют именно такую цель. Но они оказывают несомненную услугу СМИ северного соседа. Потребители же российских ТВ-программ пребывают в ложной реальности. Ничто не в состоянии сдвинуть их с занимаемых позиций. Любая попытка изложить альтернативную точку зрения вызывает агрессию. Опухоль сепаратизма дает метастазы. Это не только идеологическое влияние, но и инфильтрация сепаратистов. Она «управляема» и, в основном, касается особо чувствительных регионов Украины, входящих в вышеназванный проект».

События 2 мая, как отмечает психиатр, были манифестом опасной социальной болезни. «Легкое прикосновение и эти события могут вызвать социальный взрыв… Одесса (почти наверняка ошибочно) воспринимается подрывниками как подобная зона. Не учитывается то, что одесситы, по своей природе, эгоистичны и пассивны и - что важно - достаточно напуганы», - отмечает Херсонский.

В этой связи он призывает горожан к спокойствию, журналистов - не сгущать краски, а следователей – к профессиональной, максимально прозрачной работе.

В милиции же просят граждан быть бдительными и оказывать помощь правоохранительным органам, сообщая о подозрительных людях и предметах, брошенных автомобилях. В противном случае - усилия правоохранителей нивелируются, ведь тысячей милиционеров огромный регион не перекрыть. Стабилизировать обстановку можно только совместными усилиями.

Лариса Козовая