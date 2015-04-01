СБУ раскрыла группу левых радикалов, причастных к 9 терактам в Одессе

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, установлена преступная группа для совершения терактов и для дестабилизации ситуации в городе. В группировку организовались радикальные сторонники коммунистической идеологии, активные участники одесского антимайдана и так называемого "Куликова поля".

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В результате спецоперации, вчера и сегодня задержаны 3 основных участников группы (1960, 1963, 1969 годов рождения), которые дают показания и подтвердили, что именно они подготовили и совершили теракты в Одессе 3, 10 декабря 2014 года, 4, 16 января этого года, а также 10 февраля, 5, 12, 23, 28 марта.

У злоумышленников изъяты во время обысков таймеры, аналогичные тем, что приводили в действие взрывные устройства во время указанных терактов. Также изъяты химические вещества, детали мобильных телефонов, большое количество радиотехнических элементов и электронных плат, похожих на составляющие устройств, используемых при совершении преступлений, а также изъят обрез охотничьего ружья.

Как отметила Елена Гитлянская, задержанные дали показания об изготовлении взрывных устройств, разведке местности накануне совершения терактов, транспортировке злоумышленников автомобилем одного из них, контрнаблюдении во время совершения преступлений.

"По свидетельству задержанных, основой их противоправной деятельности были коммунистические идеалы", - отметила Елена Гитлянская.

Следственным отделом СБУ в Одесской области начаты уголовные производства, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.