Звезда советского кино Валентин Гафт попал в больницу с инсультом - СМИ

2 года назад Валентин Гафт перенес операцию.

Известный советский актер Валентин Гафт госпитализирован в больницу.

Эту информацию "РБК" подтвердила его жена Ольга Остроумова.

"Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные", — сказала Остроумова.

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По информации телеканала "Рен ТВ" Гафт перенес инсульт. Сообщается, что актер попал в больницу еще неделю назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезные опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию. К настоящему времени состояние актера стабилизировалось, сейчас он находится в отделении неврологии.

Жена Гафта отказалась уточнить, достоверна ли информация о том, что Гафт перенес инсульт.

Справка УНИАН. Валентин Гафт снялся в ряде знаменитых советских лент, среди которых и легендарные картины Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные".

Как сообщал УНИАН, 2 года назад Валентин Гафт перенес операцию.