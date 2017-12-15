Звезда легендарных фильмов Рязанова госпитализирован, ему сделали операцию

Звезда советского кино Валентин Гафт перенес операцию. Об этом сообщил его коллега по театру "Современник" Саид Багов.

О госпитализации 82-летнего актера стало известно накануне вечером, передает РИА Новости.

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При этом некоторые СМИ написали, что Гафт попал в больницу из-за неудачного падения.

"Только что закончилась операция, и, по словам врачей, она прошла хорошо, и Валентин Иосифович чувствует себя нормально", - рассказал Багов, добавив, что вмешательство хирургов потребовалось из-за проблем с рукой.

Валентин Гафт снялся в ряде знаменитых советских лент, среди которых и легендарные картины Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в конце ноября в Москве был госпитализирован Андрей Мягков, известный актер, главный герой фильма "Ирония судьбы".