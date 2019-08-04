Черноморская ТРК заявляет об остановке вещания из-за кибератаки

Были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, все резервные копии и запасные инструменты, в связи с чем эфир может быть недоступен до 8 августа.

На эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании, которая после аннексии Крыма Россией переехала на материковую Украину и вещает из Киева, была осуществлена кибератака.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению телеканала, вечером 3 августа одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, так же как и все резервные копии и запасные инструменты, что указывает на то, что атака была предварительно подготовлена. Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до 8 августа.

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«Мы связываем атаку с профессиональной деятельностью телерадиокомпании, в том числе с освещением темы российско-украинской войны и выстраиванием моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины - жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны», - сказал президент Черноморской телерадиокомпании Евгений Каленский.

Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года, вещала в Крыму на эфирных аналоговых частотах (сегодня на них вещает российский государственный телеканал «Россия 24» - ред.). После аннексии Крыма Россией переехала в Киев, откуда ведет спутниковое вещание.