В Киеве закрыли три центральные станции метро
11:17, 02 августа 2019Общество
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Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" закрыты по техническим причинам.
Три станции столичного метро закрыты на вход и выход / фото УНИАН
В столице по техническим причинам закрыли три центральные станции метро.
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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" закрыты на вход и выход.
"Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, столичное метро откажется от "зеленых" карточек.
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