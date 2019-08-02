В Киеве закрыли три центральные станции метро

Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" закрыты по техническим причинам.

В столице по техническим причинам закрыли три центральные станции метро.

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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" закрыты на вход и выход.

"Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столичное метро откажется от "зеленых" карточек.