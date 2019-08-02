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В Киеве закрыли три центральные станции метро

11:17, 02 августа 2019
Общество
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Три станции столичного метро закрыты на вход и выход / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" закрыты на вход и выход.

"Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столичное метро откажется от "зеленых" карточек.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве