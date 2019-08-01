В Киеве под зданием СБУ состоялась акция «Кто заказал Катю Гандзюк?» (видео)

Более 100 активистов собрались с призывом вести расследование в отношении гибели херсонской активистки активнее и эффективнее.

В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 активистов собрались с призывом вести расследование по поводу гибели Гандзюк активнее и эффективнее.

Участники акции написали на тротуаре под зданием СБУ фамилии лиц, которых считают также причастными к убийству Гандзюк, а в завершение акции зажгли файеры.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, в центре Херсона активисты из Херсона, Киева и Одессы приняли участие в массовой акции по случаю годовщины нападения на херсонскую активистку, и. о. управляющего делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Около 30 активистов провели акции протеста возле здания Главного управления Нацполиции в Херсонской области, возле дома Игоря Павловского (один из фигурантов дела Гандзюк) и возле здания, где находятся Херсонская облгосадминистрация и Херсонский облсовет.

Возле здания Херсонской ОГА активисты жгли файеры, бросали петарды, а также писали на стенах здания оскорбления в адрес председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера (родные и друзья Екатерины Гандзюк считают его заказчиком ее убийства), а также в адрес экс-главы ОГА Андрея Гордеева и экс -заместителя председателя ОГА Евгения Рищука, которых активисты также считают причастными к убийству Гандзюк.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд огласил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?». Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам о обнадеживающей встрече с президентом Украины.

"У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватит", - заявил Гандзюк.