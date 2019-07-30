Украинский Ми-8 успешно доставил ученых на кратер наиболее активного вулкана Африки (фото)

Из-за хрупкости пластов застывшей вулканической лавы посадка на поверхность кратера была очень опасной.

В Демократической Республике Конго экипаж вертолета «Ми-8» украинского национального контингента Миссии ООН высадил ученых на кратер наиболее активного вулкана Африки – Ньямлагира.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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«В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго являются достаточно нестабильными. Наблюдается достаточно серьезная турбулентность. Даже во время элементарной, на первый взгляд, задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/час. Большое значение имела также и значительная высота полета, так как разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета», - рассказал подполковник Владимир Прокопенко.

Из-за хрупкости пластов застывшей вулканической лавы посадка на поверхность кратера была очень опасной. После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, пока вулканологи проводили исследования, экипаж Ми-8 забрал ученых.

Отмечается, что вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого. Эти братья-близнецы являются настолько активными, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений.

Как сообщал УНИАН, украинский национальный персонал 23 июня этого года в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению заданий Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.