В Одессе перед матчем за Суперкубок Украины полиция задержала 12 футбольных фанатов

Общественный порядок обеспечивают во время матча 1,2 тыс. правоохранителей.

В Одессе задержали 12 футбольных фанатов, нарушавших общественный порядок возле стадиона «Черноморец» перед матчем за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где расположен вышеназванный стадион. В частности, провоцировали других людей и пр.

«В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд - участниц сегодняшнего футбольного матча», - сообщили в главке.

Как отмечается, один из этих болельщиков оскорбил сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион.

В управлении добавили, что после установления личностей болельщиков и обстоятельств события будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий.

Как сообщал УНИАН, по данным ГУ Нацполиции в Одесской области, в Одессе во время матча за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который проходит на стадионе «Черноморец», возможны провокации.

Также, по информации правоохранителей, готовятся акции протеста представителям власти и нарушение работы общественного транспорта, которые могут привести к дестабилизации ситуации в городе.

Общественный порядок обеспечивают во время матча 1,2 тыс. правоохранителей.