В полиции не исключают провокаций во время матча между "Динамо" и "Шахтером"

Правоохранители предупредили, что будут принимать жесткие меры.

В Одессе во время матча за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" возможны провокации.

Читайте такжеДинамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится на стадионе "Черноморец", посетит большое количество людей, среди которых - болельщики с полярными взглядами.

"В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча", - сообщили в главке.

Также, по данным полиции, готовятся акции неповиновения представителям власти и нарушение работы общественного транспорта, что может привести к дестабилизации ситуации в городе.

Как отмечается, для безопасности граждан на стадион, расположенный в парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком до завершения матча.

Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

В полиции подчеркнули, что на любые нарушения правопорядка правоохранители будут реагировать мгновенно, жестко и бескомпромиссно.