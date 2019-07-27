Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ: Филарет "без уважительной причины" не пришел

На Синоде обсудили много важных вопросов.

В субботу, 27 июля, в Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви).

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Как сообщается, в заседании приняли участие все члены Синода, кроме Почетного Патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине).

В ходе заседания Священный Синод рассмотрел ряд актуальных вопросов и принял решение — выразить решительный протест и глубокое возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против Православной Церкви Украины в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

"Выразить решительный протест и глубокое возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против Православной Церкви Украины в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, что в течение последнего времени оказалось в целенаправленном разрушении и разграблении здания и имущества кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги и Управление Крымской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви) в г. Симферополе, в создании препятствий для доступа духовенства и верующих храма и епархиального управления. Православная Церковь Украины в очередной раз требует от Российской Федерации прекратить сознательное нарушение в оккупированной АР Крым и г. Севастополе одного из основополагающих прав человека — права на свободу совести и вероисповедания.

Напомнить лицам, непосредственно причастным к насильственным действиям против кафедрального храма Крымской епархии УПЦ (ПЦУ), в частности деятелям российских "судов", "судоисполнителям", а также сотрудникам оккупационного "министерства имущества", что их действия являются не только преступлением по человеческим законом, но тяжким грехом святотатства и осквернением освященного дома Божьего.

Призвать украинскую и международную общественность потребовать от России прекратить нарушения прав украинской православной общины Крыма, а виновных — привлекать к ответственности, включительно с усилением международных санкций против Российской Федерации и против конкретных должностных лиц "суд", "судоисполнителей", "министерство имущества" и других, непосредственно причастных к нарушению права на свободу совести и вероисповедания в оккупированной Автономной Республике Крым", — говорится в сообщении.

Также, во время заседания было решено создать Православный румынский викариат Украинской Православной Церкви (Православной Церкви) для религиозных организаций (религиозных общин и монастырей) в Украине с преобладающим числом этнических румын.

Кроме того, на Синоде решили установить в Православной Церкви 22 сентября (9 сентября ст.ст.), в день памяти святых Богоотцов Иоакима и Анны — День молитвы за семью.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение выходных 27 и 28 июля, на время проведения общегородских мероприятий к 1031-й годовщине крещения Киевской Руси-Украины вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.