Украинцев предупредили о задержках в изготовлении загранпаспортов

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы. "Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", которое является производителем бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу и осуществляет персонализацию этих бланков, проинформировало Государственную миграционную службу о выходе из строя оборудования, на котором осуществляется персонализация", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, поломка оборудования привела к уменьшению производственных мощностей предприятия до 4,5 тыс. паспортов в сутки. Вместе с тем ежедневно подразделения миграционной службы оформляют более 8 тыс. заявлений граждан об оформлении паспорта для выезда за границу.

Поэтому до возобновления производственных мощностей на полиграфкомбинате "Украина" возможны задержки в оформлении загранпаспортов и нарушение установленных законодательством сроков их оформления, подчеркнули в миграционной службе.