Мининформполитики запустило крымскотатарскую версию официального сайта

Министерство информационной политики внедрило освещение своей деятельности на крымскотатарском языке.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Я считаю, что официальные сайты органов государственной власти, которые в Украине имеют в основном украинскую и российскую версии, - это очередное наследство, оставленное нам Советским Союзом. Именно поэтому понятно, что актуальным является вопрос внедрения англоязычных версий информационных платформ органов государственной власти всех уровней.

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Несмотря на то, что в деятельности Министерства информационной политики Украины вопрос Крыма является отдельно выделенной ключевой программой, начиная с сегодняшнего дня официальный сайт Министерства информационной политики будет иметь еще и крымскотатарскую версию", - заявил министр Юрий Стець.

МИП ввело отдельную программу по информационной политике Крыма, в рамках которой был проанонсирован запуск крымскотатарской версии официального сайта ведомства.

Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке mip.gov.ua.