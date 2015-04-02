Более 30% украинцев считают необходимым продолжать АТО - опрос

32,8% опрошенных украинцев считают, что следует продолжать АТО до возобновления контроля Украины над оккупированными территориями.

Об этом свидетельствуют результаты исследования по оценке гражданами ситуации на Донбассе, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время 30,6% поддерживают предоставление этим территориям особого статуса в составе Украины, а 17,9% поддерживают отделение этих территорий от Украины.

Относительное большинство респондентов (47,9%) поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями "ДНР" и "ЛНР" (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т.д.) до полного установления Украиной контроля над этими территориями. Не поддерживают такую идею 33,3% опрошенных.

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Эту идею поддерживает абсолютное большинство опрошенных на Западе (74,7%) и в Центре Украины (53,7%), и не поддерживает абсолютное большинство опрошенных на Востоке (50,1%) и Донбассе (52,8%). Отношение к этой идее на Юге Украины неоднозначно.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 марта 2015 года. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено при поддержке правительства Швеции.