"Моргуновка": коллекционер из Закарпатья показал редкую машину-мотоколяску (видео)

Автомобиль снискал широкую известность после комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Рідкісну нині машину-мотоколяску продемонстрував колекціонер із Закарпаття

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Читайте такжеВ Киеве прохошел большой фестиваль ретро автомобилей (фоторепортаж)

"Сімейна реліквія, що спричиняє фурор на дорогах і затори на сільських вулицях - у закарпатського колекціонера досі на ходу залишається машина-мотоколяска", - йдеться у сюжеті.

В народі її називають "моргунівка" або "інвалідка", яка зажила широкої слави після комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика". Колекціонер стверджує, що не продасть її ні за які гроші.

Радянський кабріолет випускали з кінця 50-х до 70-х років минулого століття. Подібних автівок в Україні на ходу залишилися одиниці.

Як повідомляв УНІАН, у травні з історичного експозиційно-реставраційного центру столичного КП «Київпастранс» викрали раритетний автобус. Зниклий транспорт виявили в Каневі.