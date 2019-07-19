Убийство Гандзюк: приговоры пятерым исполнителям вступили в силу

Их пытались оспорить другие фигуранты дела.

Приговоры пятерым обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк вступил в силу.

Это произошло после того, как Днепровский апелляционный суд вернул заявителям апелляционные жалобы, передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Жалобы подали адвокаты фигурантов дела Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина и Николая Ставицкого, которые не были осуждены. Судья мотивировал свое решение тем, что в приговорах обвиняемым не упоминаются фамилии Мангера и Левина, а что касается Ставицкого, то хоть его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений против него судебное решение не содержит.

"Приговор касается исключительно обвинения лицам, которые заключили соглашение о признании виновности. Исследование и оценку правомерности действий других лиц, которые такое соглашение не заключали, суд не осуществлял", – говорится в постановлении.

Документ вступил в законную силу 18 июля и может быть обжалован в Верховном суде в течение трех месяцев.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

По делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.