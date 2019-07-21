Календарь событий: первые автогонки, истории растворимого кофе и ФБР, трагедия с парашютом, как хакер стал профессором, появление картофеля в Европе и день рождения гамбургера

22 июля

Неделя начинается со Всемирного дня мозга, учрежденного Всемирной Федерацией неврологии. Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, а также постоянный «тренинг» мозга - чтение, решение кроссвордов, головоломок и т. д.

Еще 22 июля - Международный день бокса, который отмечается с 2018 года.

Самые ранние свидетельства боксерских состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах и Рамаянах. Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс вошел в список олимпийских видов спорта с 1920 года. В некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 22 июля 1894 года в Париже стартовали первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Участникам автопробега предстояло пройти на своих машинах по маршруту Париж-Руан за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием форм и конструкций. 39 автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания, 28 – паровыми двигателями. Было еще представлено по пять электро- и пневмоавтомобилей, 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных «заездов» к старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость - более 22 км/час - развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако, первое место по решению жюри было разделено между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации.

В этот день в 1944 году был основан Международный валютный фонд.

В 1946 году на завершившейся Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вступил в силу 7 апреля1948 года.

В 1971 году в школах Торонто была запрещена порка учеников.

В 1986 году палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

В 1996 году вышла в свет компьютерная игра Quake.

В 2010 году в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День трудяги, День толстяка и толстушки, День находок и День числа «Пи».

Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея и Михаила.

23 июля

Во вторник - Всемирный день китов и дельфинов. Он был учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC). Дата выбрана неслучайно - 23 июля 1982 года IWC проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. Он вступил в силу 19 февраля 1986 года и действует поныне. Но китовый промысел - не единственная угроза для китов. Еще один из главных факторов исчезновения морских млекопитающих - отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты китов и дельфинов.

23 июля 1840 года Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории.

В 1881 году в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики – FIG, старейшая в мире спортивная организация. Лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения – Союз конькобежцев и Федерация гребли, еще годом позже – Международный олимпийский комитет (МОК), а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом FIG стал Никола Куперус, занимавший этот пост до 82-летнего возраста. Сначала в эту организацию входили всего три государства: Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и FIG была переименована в FEG – Европейскую федерацию гимнастики. 7 апреля 1921 года, со дня вступления в ее ряды первой неевропейской страны - США, она снова обрела свое нынешнее название – FIG. В Международную федерацию гимнастики входят шесть гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте.

В 1903 году, спустя месяц после образования, корпорация «Ford Motor Company» выпустила в продажу свой первый автомобиль - «Модель А». В течение первого года своего существования компания произвела 1700 автомобилей. Первый автомобиль, выставленный на продажу, был описан как «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Он был продан доктору Пфеннингу из Чикаго.

В 2000 году был открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.

В 2002 году ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

В 2015 году с помощью телескопа «Кеплер» была найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды - Kepler-452 b.

Неофициальные праздники - День заливной тоски и День жмурок с ярким светом.

Именины у Антония, Александра, Даниила, Леонтия и Петра.

24 июля

В среду нет официальных международных праздников, но есть ряд важных исторических дат. Так, 24 июля 1701 года был основан город Детройт. Основателем города, а тогда это был поселок для торговли мехами, стал управляющий французскими владениями в Северной АмерикеАнтуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля.

В 1837 году в этот день трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга, должен был предотвратить раскачивание. Поднятый на высоту 2000 метров аэростатом «Грейт Нассо Балун», парашют с находящимся под ним в корзине Кокингом начал спускаться довольно удачно, но затем верхний обод купола смялся и спуск превратился в падение, закончившееся смертью изобретателя. А пилотировал аэростат Чарльз Грин, который со временем станет первым воздухоплавателем, совершившим 100 полетов.

В 1851 году в Британии был отменен налог на окна.

В 1911 году американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу «потерянный город» Империи ИнковМачу-Пикчу, который, вероятно, служил убежищем для последнего императора, а также укрытием для «дочерей Солнца» от конкистадоров.

24 июля считается Днем рождения растворимого кофе. В 1938 году на конвейер было поставлено его массовое производство. Но история растворимого кофе началась намного раньше. Первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго. Пять лет спустя, в 1906 году, английский химик Дж. К. Вашингтон, который жил в Гватемале и был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, оседавший на стенках его серебряной турки. После серии экспериментов он создал первое производство растворимого кофе, и в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар – первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе «Red E Coffee». А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США. Однако, этот кофе имел не самое лучшее качество и вкус, поэтому «не прижился». Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании «Nestle» и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании «Nestle» Макс Моргенталер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. И вот 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставшей впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе – «Nescafe». Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый (спрей), гранулированный (агломерат) и сублимированный («фриз-драйд»). Для изготовления обычно используют зерна сорта Робуста или Арабика. Популярность растворимого кофе во всем мире очень высока, хотя доля его потребления по сравнению с заварным зависит от «кофейной» культуры разных стран. По данным европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе, не отстают от них и немцы, а основными потребителями всех видов растворимого кофе во всем мире являются бразильцы.

В 1990 году в Киеве на Крещатике, у здания городской администрации впервые был поднят национальный сине-желтый флаг. Кстати, первыми сине-желтый флаг подняли во Львове, затем – в Ивано-Франковске. Столица Украина была третьей. Над Верховной Радой сине-желтый флаг начал развеваться 4 сентября 1991 года - после провозглашения Независимости.

Неофициальные праздники - День заглядывания в будущее и День забвения.

Именины у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия.

25 июля

В четверг в Украине свой профессиональный праздник отмечают зубные техники. Правда, он не официальный. Тем не менее, поздравляем всех причастных к нему!

В 1965 году на фолк-фестивале в НьюпортеБоб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет - впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.

В 1978 году в английском городе Олдем родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В 1980 году австралийская группа AC/DC выпустила альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.

В 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Это была Светлана Савицкая. Выход был осуществлен с борта орбитальной космической станции«Салют-7».

Неофициальные праздники - День беспричинности, День вне времени, День поиска новых вкусов и запахов и День Святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции.

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

26 июля

Каждый год, в последнюю пятницу июля, во всем мире администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник - День системного администратора. Профессия сисадмина считается сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но, если не работает - все сразу же просят о помощи. Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

Еще 26 июля - День эсперанто. Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Он родился в Белостоке. Его соседями были белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка. Дата праздника неслучайная: именно 26 июля 1887 года Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто - так называемую «Первую книгу». Она была напечатана в типографии Кельтера в Варшаве. Несмотря на то, что в настоящее время ни одно государство официально не утвердило данный язык, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 – ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО обратилась к государствам, входящим в нее, и к международным организациям, с предложением ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. Кроме Дня эсперанто поклонники этого языка отмечают также День Заменгофа. Он празднуется 15 декабря, в день рождения Людвига Марковича.

26 июля 1908 года в Министерстве юстиции США было создано бюро расследований. Нынешнее название - Федеральное бюро расследований (FBI) оно получило в 1935 году. ФБР подчинено генеральному прокурору. Его официальный девиз – «верность, смелость, честность». Основными сферами деятельности ФБР являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, контрразведывательная работа, борьба с наркобизнесом и тяжкими преступлениями против личности, а также расследования нарушений гражданских прав. В ведении бюро находится крупнейший в стране центр регистрации преступлений и преступников. Порядок расследования, проводимого ФБР, регламентирован федеральным уголовно-процессуальным законодательством, решениями Верховного суда США, приказами, инструкциями и предписаниями президента и генерального прокурора. Директор ФБР назначается сроком на десять лет президентом США «по совету и с согласия сената». Штаб-квартира ФБР расположена в здании им. Эдгара Гувера в Вашингтоне.

В 1788 году 11-м штатом США стал штат Нью-Йорк.

В 1805 году из-за извержения Везувия была разрушена большая часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.

В 1865 году после смерти английского доктора Джеймса Берри выяснилось, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина.

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису было предъявлено обвинение в создании и запуске компьютерного вируса, парализовавшего 2 ноября1988 работу более шести тысяч компьютеров в США. Моррис стал первым создателем червя, подвергнутым уголовному преследованию. B 1990 году он был приговорен к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафован на 10 050 долларовСША. Роберт подал апелляционнуюжалобу, но проиграл. Впрочем, после этих событий Морисса ожидал успех: он закончил университет, получил докторскую степень, основывал и инвестировал в IT-компании, сочинил очередной диалект Лиспа и внес поправку в десятое правило Гринспена. Сейчас - адъюнкт-профессор Массачусетского технологического института. А дискета с исходным кодом червя Морриса хранится в Бостонском музее науки.

В 1995 году представители 15 стран Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европола.

В 1998 году в Иллинойсе 246 парашютистов составили живой круг в небе. Это – мировой рекорд.

Неофициальный праздник - День загадывания загадок.

Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.

27 июля

В субботу - День рождения гамбургера. Именно 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг (выходец из Гамбурга) в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый такой бутерброд. Он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. В таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации. Несмотря на признанную вредность бургеров, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане.

В 1586 году английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Британиютабак.

В 1866 была завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США.

В 1920 году впервые был использован радиокомпас для авиационной навигации.

27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Новый препарат назывался «айлетин». 11 января 1922 года, после множества успешных испытаний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону была сделана первая в истории инъекция инсулина. Однако первый опыт оказался неудачным. Экстракт был недостаточно очищенным, и это привело к развитию аллергии, поэтому инъекции инсулина были приостановлены. После лабораторных доработок 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. На сей раз успех был полным. За это революционное открытие Бантинг в 1923 году был удостоен Нобелевской премии. Он сперва был сильно возмущен, что его помощник Бест не был представлен к награде вместе с ним, и даже демонстративно отказался от денег, но потом все же согласился принять премию и торжественно разделил ее с Бестом. Патент на инсулин был продан Торонтскому университету за один доллар и вскоре началось производство инсулина в промышленных масштабах.

В 1940 году на экранах впервые появился герой мультсериаловкроликБагз Банни.

В 1994 году парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребенка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тест определял, что родится девочка.

В 2002 году произошла трагедия на авиашоу во Львове на Скниловском аэродроме - самая крупная в истории. В результате падения Су-27 погибли 78 человек, из них – 28 детей. Пострадали еще 250 человек. Скниловская трагедия произошла в день юбилея авиационного корпуса ВВС Украины. Посмотреть чудеса пилотирования пришли около десяти тысяч человек. Суд приговорил пилота Владимира Топонаря к 14 годам лишения свободы, второго пилота Юрия Егорова – к восьми, руководителя полетов Юрия Яцюка и заместителя командира авиакорпуса Анатолия Третьякова – к шести. Ни один фигурант расследования своей вины не признал. Вскоре их сроки были сокращены и все они вышли на свободу.

Неофициальный праздник - День пяти случайных встреч.

Именины у Степана, Акилы, Онисима, Петра, Николая и Ивана.

28 июля

В последнее воскресенье июля - День работников торговли Украины. Он учрежден указом президента в 1995 году. Поздравляем всех причастных к этой дате! Кстати, мировое сообщество празднует Всемирный день справедливой торговли во вторую субботу мая, а 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

Еще 28 июля - День крещения Киевской Руси. Отмечается в памяти святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Киевской Руси.

Также в воскресенье - Всемирный день борьбы с гепатитом, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита. У Дня есть и свой символ - «три мудрые обезьяны» - и соответствующий девиз - «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», как показатель отношения современного общества к проблеме гепатита - то есть ее игнорирование. Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено, прежде всего, на привлечение внимания широкой общественности и специалистов к этой проблеме.

В 1586 году сэр английский астроном, математик, этнограф и переводчик Томас Хэрриот привез в Европу картофель. Однако поначалу его воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаями зерна. О том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Но они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих-Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовали охрану плантаций в дневное время. Ночью же караульные уходили спать, а тем временем крестьяне выкапывали урожай. Так картофель стремительно распространялся по Европе. Впоследствии потомки воздвигли Антуану Пармантье памятник. На его постаменте выгравирована надпись: «Благодетелю человечества». Здесь же высечены слова французского короля Людовика XVI: «Поверьте мне, настанет время, когда Франция поблагодарит Вас за то, что Вы дали хлеб голодающему человечеству».

В 1858 году впервые отпечатки пальцев впервые были использованы для идентификации. Кстати, в Древнем Вавилоне и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в 14 веке в Персии отпечатками пальцев «подписывали» различные государственные документы. История же нашей даты следующая: первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска, стал Уильям Гершель, служивший в Индии в 1853-1878 годах. Сначала он практиковал дактилоскопию при выплате пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, пытаясь получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. 28 июля 1858 года Гершель предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа - так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. Использованием отпечатков пальцев для установления личности занимался и доктор Генри Фолдс. Он разработал систему классификации отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, оставленному на стеклянной бутылке. Фолдс составил и руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

В 1855 году французский фотограф и карикатурист Феликс Надар запатентовал идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки. Именно он провел первую в мире аэрофотосъемку, совершив для этого полет на аэростате.

28 июля 1914 года началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества

(28 июля 1914 – 11 ноября 1918). В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли около 10 млн человек убитыми, 22 млн были ранены.

В 1959 году в Англии были введены почтовые коды и установлены автоматические сортировочные машины.

Неофициальные праздники - День бутылки мира, День загадывания желаний и День PR-специалиста.

Именины у Василия, Владимира, Авудима и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная