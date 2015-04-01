Amnesty International сообщила о росте количества смертных приговоров в мире

Все чаще исключительную меру наказания применяют в Китае. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В мире увеличилось количество случаев применения смертной казни в отношении подсудимых. Как отмечается в обнародованном в среду, 1 апреля, докладе международной правозащитной организации Amnesty International, в 2014 году исключительная мера наказания была назначена 2466 раз. Это на 550 случаев больше чем в предыдущем году. При этом смертная казнь применяется в меньшем количестве стран. Ее используют лишь в 22 странах.

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По данным AI, наибольшее количество смертных приговоров было выполнено в 2014 году в Иране. Официально там зафиксировано 289 таких случаев, еще 454 случая не подтверждены иранскими госведомствами. В Саудовской Аравии казнены по меньшей мере 90 человек, в Ираке - не менее 61, в США - 35. Однако правозащитники считают, что наибольшее количество смертных приговоров приведено в исполнение в Китае, который не предоставляет официальной статистики. В докладе AI отмечается, что китайская власть казнила в 2014 году больше людей, чем все остальные страны вместе взятые.

Увеличение количества смертных приговоров правозащитная организация связывает с тем, что ряд государств использует исключительную меру наказания как средство решения внутренних конфликтов, борьбы с терроризмом и подавления политических противников. Прежде всего AI имеет в виду Китай, Северную Корею, Иран, Саудовскую Аравию, Египет и Нигерию.