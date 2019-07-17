Убийство мальчика под Киевом: по результатам служебного расследования уволены шестеро полицейских

Всего к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции.

По результатам служебного расследования в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 12 правоохранителей привлекли к ответственности, 6 - уволили.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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«По результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены с должностей. Руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.

На замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и других предметам, расположенных в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Сегодня, 17 июля, Государственное бюро расследований по делу об убийстве ребенка объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Директор ГБР Роман Труба отметил, что следователи работают и в отношении возможных неправомерных действий полицейских и медиков Переяслав-Хмельницкого в связи с делом Тлявова.