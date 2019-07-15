Зеленский рассказал о своем кортеже и прокомментировал резонансную аварию под Запорожьем

По словам президента, его кортеж состоит всего из двух-трех авто, не использует "мигалок" и стоит в пробках, вместе с другими автомобилями.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал громкое ДТП с сотрудниками УГО, произошедшее в Запорожской области. По его словам, если они нарушили правила и стали виновниками аварии, то понесут за это ответственность.

Читайте такжеПолиция уточнила число жертв и пострадавших в жутком ДТП под Киевом

В своей заметке в Facebook глава государства назвал ситуацию с ДТП недопустимой.

«Если сотрудники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы», – отметил он.

Глава государства также рассказал, что сейчас его кортеж состоит всего из двух-трех авто и не пользуется на дорогах какими-либо преференциями.

«Во время передвижения президента по дорогам Украины едут 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок» и тому подобного. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все», – подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил недавнюю пробку на Позняках, возникшую из-за ограничения движения.

«11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался в соответствии с дипломатическим протоколом и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено», – указал президент.

«И напоследок – о желтых браслетах «из клубов». На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой», – подытожил Зеленский.

Накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter личного состава Управления государственной охраны Украины попал в ДТП. Автомобиль Госохраны столкнулся с автобусами, в которых перевозили детей. В результате аварии никто не пострадал.

В то же время, ряд СМИ сообщили, что автомобиль входил в кортеж президента Украины.

Впоследствии в Управлении госохраны уточнили, что автомобиль, который попал в аварию, не принадлежит к кортежу президента Украины.