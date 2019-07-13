В Москве прошли одиночные пикеты с требованием освободить Сенцова (фото)

Также активисты писали письма Олегу Сенцову и другим политзаключенным.

В Москве прошли одиночные пикеты с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 43 года.

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Об этом сообщается в Facebook на странице инициативы «Сенцов. Обмен. Сегодня и ежедневно».

На странице обнародованы фото участников пикетов на Страстном бульваре, на улице Петровка та на Петровском бульваре.

Активисты держали в руках плакаты с надписью: «Обмен всех на всех – свободу Олегу Сенцову».

Также они собрались в офисе правозащитной организации «Мемориал», чтобы написать письма Сенцову и другим политзаключенным.

Кроме того, активисты планируют коллективно просмотреть документальный фильм Аскольда Курова "Процесс" о Сенцове и его деле.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

Сегодня, 13 июля, по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова.