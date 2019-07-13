Сегодня по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова

Соответствующие мероприятия активисты и неравнодушные люди проведут в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде, Запорожье, Черновцах, Днепре, Лондоне, Люксембурге, Мюнхене, Берлине, Риге и др.

Сегодня по всему миру проходят акции по случаю дня рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии.

Список соответствующих мероприятий на своей странице в Facebook опубликовала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Так, в украинских городах проведут показы фильмов и чтения произведений Сенцова, флешмобы по написанию писем политзаключенным и различные акции солидарности по случаю дня рождения режиссера. Мероприятия пройдут в Киеве, Львове, Днепре, Ужгороде, Одессе, Запорожье, Черновцах, Краматорске и других городах.

Кроме того, соответствующие акции проведут и за рубежом: в Лондоне, Люксембурге, Мюнхене, Берлине, Риге, Нью-Йорке, Люблине, Москве, Галифаксе и др.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.