Следствие по MH-17 считает приоритетной версию, согласно которой самолет был сбит "Буком" - Шокин

15:10, 30 марта 2015
Общество
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Версия, согласно которой малайзийский Боинг был сбит ракетой, является приоритетной.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, отвечая на вопросы журналистов.

“Озвученная версия является приоритетной версией всей следственной группы. Но она не единственная. Но наиболее доказанная на это время”, - сказал Шокин.

В свою очередь, присутствующий на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко добавил, что обоснованно предполагается, что запуск ракеты был из “Бука”.

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В то же время, генпрокурор отметил, что члены международной следственной группы до сих пор не имеют возможности работать на месте падения лайнера.

“К сожалению, нет доступа к месту падения. Личные попытки и президента Украины, и премьер-министра Малайзии ничего не дали, несмотря на все обещания и российских военных, и представителей так называемой “ДНР” избегают допуска в месту крушения”, - сказал Шокин.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно результатам экспертизы, Boeing 777 был сбит из "Бука", найдены обломки ракеты.

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