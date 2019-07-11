ГБР поймало СБУшника, который торговал секретными данными

Сотрудник ведомства продавал информацию о телефонных звонках украинцев.

Сотрудник Службы безопасности Украины сливал подробные данные о звонках с мобильных телефонов граждан, среди «заказов» были также достаточно известные в Украине имена.

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Он (сотрудник СБУ, - ред.) продавал детальные данные о телефонных звонках с мобильных телефонов граждан, чем нарушил ЗУ «Об информации». А именно – раскрыл тайну телефонных разговоров.

Чтобы не вызывать подозрений, правоохранитель подделывал официальные письменные запросы на предоставление информации о телефонных разговорах, которые якобы были необходимы для расследования, - пишет Варченко.

Она также сообщила, какие расценки правоохранитель устанавливал на свои услуги. За «выписку» его клиенты платили от 2,5 до 5 тысяч гривен. Сейчас уже завершено досудебное расследование, материалы переданы на ознакомление стороне защиты. Если вина правоохранителя будет доказана в суде, перед законом он будет отвечать по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 ККУ.