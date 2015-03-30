В оккупированном Крыму еще одного участника акции памяти Шевченко приговорили к "обязательным работам"

В Железнодорожном районном суде Симферополя сегодня состоялся суд по делу Куртсеита Абдуллаева, принимавшего участие в акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко 9 марта в Симферополе.

Активисту присудили 20 часов обязательных работ, признав виновным по законам России в том, что он как участник акции не соблюдал регламент проведения мероприятия, демонстрируя флаг Украины с надписью: «Крим – це Україна», передает «Крым.Реалии».

Абдуллаев свою вину не признает и намерен обжаловать ее.

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Адвокат Абдуллаева Джемиль Темишев заявил, что намерен обжаловать данное решение суда, но за переделами полуострова.

9 марта в Симферополе сотрудники полиции задержали организатора митинга ко дню рождения Шевченко Леонида Кузьмина и еще двух участников акции: Александра Кравченко и Вилидара Шукурджиева. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики.

12 марта состоялся суд, на котором активистам вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции. Активистам судом назначены обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому.