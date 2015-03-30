Более 810 тысяч переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса обеспечили жильем - ГСЧС

Более 810 тысяч человек из Крыма и Донбасса переселены и обеспечены жильем для временного проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

По ее словам, жители Донецкой и Луганской областей продолжают выезжать из опасных территорий и обращаться в транзитные пункты перемещения. Быстрая добавила, что это явление не имеет массового характера.

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«За прошедшую неделю в пункты встречи в Донецкой области и областной региональный штаб обратились 613 человек, в том числе 30 детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 22 человека с ограниченными возможностями», - отметила Быстрая.

«С конца января из прифронтовых территорий и населенных пунктов, которые постоянно подвергались обстрелам террористами в Донецкой и Луганской области, было вывезено, а также выехали самостоятельно, 14 тысяч 168 человек», - сообщила Быстрая.

По ее словам, с начала проведения АТО из Донбасса в другие регионы было переселено 789 тысяч 656 человек, среди которых 137 тысяч 503 ребенка и 372 тысячи 290 инвалидов и лиц преклонного возраста.

«Общее же количество людей, которые были переселены и обеспечены жильем для временного проживания с учетом тех людей, которые были перемещены из АР Крым и Севастополя, на сегодняшний день составляет 810 тысяч 45 человек», - отметила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.