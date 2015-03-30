Украина и США совершат совместный наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передают РИА Новости.

Полет произойдет в период с 30 марта по 4 апреля 2015 года. Американский самолет наблюдения ОС-135В пролетит над территорией России и Беларуси.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США с участием представителей Украины планирует выполнить наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация", — сообщил Рыжков.

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Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Его цель — укрепление взаимопонимания и доверия. Сейчас участниками Договора по открытому небу являются 34 государства.