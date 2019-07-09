Пахлава с перцем: журналисты узнали, кто "крышует" пляжную торговлю (видео)

На пляжах действует целая система – свои торговцы получают свои браслеты. За каждый из них платят от 400 гривен в день.

Как поесть на пляже и не умереть, кто "крышует" жесткий бизнес на здоровье людей и сколько и кому надо заплатить, чтобы незаконно торговать на пляжах.

Об этом рассказали журналисты программы «Гроші» в новом расследовании.

«Я здесь работаю. У меня в день касса где-то четыре тысячи. Продажа на пляжах запрещена законодательством Украины. Но если поговорить с некоторыми людьми, которые готовы предоставить услугу... Это с полицией надо поговорить. За неделю тысяч десять гривень за пляж», - рассказал один из пляжных продавцов.

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Журналистка программы решила попробовать поработать пляжным продавцом. Впрочем, очень скоро она встретила других продавцов, которые посоветовали не работать ей без «крыши» и предложили работу под 20%. В случае, если журналистка не согласится, ей пообещали выбросить весь товар.

«Здесь нет таких людей, которые работают чисто от себя. Ну зачем тебе нужно, чтобы твои деньги пошли в море», - объяснили ей.

Оказывается, пляж поделен на зоны. В каждой - свои продавцы и правила. На пляжах действует целая система – свои торговцы получают свои браслеты. За каждый из них платят от 400 гривень в день. В одной команде от восьми до десяти человек. То есть в день работодатель должен заплатить за крышу 3200 гривень, а в месяц 96 тысяч гривень. Тогда полиция согласится «крышевать» торговлю.

Журналисты подсчитали, что за день продавец может заработать от трех до четырех тысяч гривень. Если команда из восьми человек будет работать пять дней в неделю, то ее владелец заработает около 480 тысяч гривень.