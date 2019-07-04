Российские активисты собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного активиста Бекирова

Врач Ольга Мазурова зарегистрировала соответствующую петицию, адресованную министерствам здравоохранения и юстиции РФ.

Российские активисты обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой, чтобы крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого содержат в симферопольском СИЗО, оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом активист Константин Котов сообщил изданию "Крым.Реалии".

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«Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно Минздрав: они, как специалисты, должны понимать, что ему нужно специализированное лечение. Та помощь, которая ему оказывается в СИЗО, - не помогает», - сказал он.

Также активист добавил, что на сайте change.org была размещена петиция, где врач Ольга Мазурова призывает выпустить из СИЗО Бекирова.

«Автор петиции - врач и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции - это Минюст. Именно Минюст должен разрешить, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - УНИАН) уже подавали обращение несколько месяцев назад: адекватной реакции не было», - сказал Котов.

В Министерстве здравоохранения России пока не комментировали обращение активистов.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирова.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня адвокат Алексей Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - сообщил Ладин.

Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью, как "очень высокий".