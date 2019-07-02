В Судаке российские оккупанты задержали крымского татарина за пост в соцсети 2013 года

Вчера к Эмирову приходили сотрудники полиции, но он отказался проехать с ними, так как у них не было постановления о задержании; сегодня его задержали у дома родителей.

В оккупированном Судаке российские силовики задержали крымского татарина Сейяра Эмирова.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", он задержан за публикации в социальных сетях.

По данным активистов, Эмирову вменяют совершение правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Читайте также"Без мужа, без отца, без брата": большая крымская семья осталась без мужчин из-за террора РФ (видео)

По словам общественного защитника Сейтосмана Каралиева, после задержания Сейяра Эмирова доставили в так называемый Судакский городской суд.

Он отметил, что Эмирова задержали за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом.

Активистам также стало известно, что вчера, 1 июля, домой к Эмирову приходили сотрудники полиции, но так как у них не было постановления о задержании, крымский татарин отказался проехать с ними, а уже сегодня его задержали у дома родителей.

Ранее УНИАН сообщал, что подконтрольный Кремлю "Сакский районный суд" Крыма во вторник, 25 июня, оштрафовал на 2 тысячи рублей проукраинского активиста Олега Приходько, у которого ранее дома нашли портрет Степана Бандеры.