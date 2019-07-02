В Харькове задержали на взятке двух чиновников танкового «Завода им. Малышева» (видео)

Чиновники требовали деньги от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках двух должностных лиц государственного оборонного предприятия «Завод имени Малышева».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела, организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса.

«За аренду трех помещений складского и бытового назначения чиновники требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос относительно сообщения лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.