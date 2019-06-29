Объявивший голодовку политзаключенный Балух не пьет воду и не спит два дня – адвокат

Адвокат сообщила, что написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Владимиру Балуху круглосуточную медицинскую помощь.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который ранее объявил голодовку в российской колонии, уже два дня не спит и не пьет воду.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, посетившая Балуха в колонии, пишет Крым.Реалии.

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке. Естественно долго на сухой голодовке он не сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", - рассказала Динзе.

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Адвокат добавила, что сегодня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

"Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", - отметила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 июня украинский политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку.

Напомним, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

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3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 июня стало известно, что Балуха после нескольких месяцев содержания в штрафном изоляторе колонии перевели в тюремную больницу, он прошел медицинское обследование, результаты которого пока не известны.

Адвокат Балуха Ольга Динзе высказала мнение, что администрация колонии систематически помещает его в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. Украинскому консулу отказывают во встрече с Балухом.