"Без мужа, без отца, без брата": большая крымская семья осталась без мужчин из-за террора РФ (видео)

Для двоих мужчин из семьи Омеровых судебные процессы только начались. Одному из них грозит до 20 лет тюрьмы, другому – пожизненное заключение.

В оккупированном Россией Крыму большая семья крымских татар осталась без взрослых мужчин, которых арестовали и предъявили обвинения в "терроризме".

Историю семьи Омеровых рассказывает Радио Свобода. Крым.Реалии.

«Я осталась одна с тремя детьми. Не только без мужа, но и без отца, и без брата… Ни в чем не винных людей упекают за решетки и назначают такие статьи («терроризм» - УНИАН). С какой совестью спят эти люди?» - делится крымчанка Фатма Исмаилова.

Российские силовики связывают арестованных с «Хизб ут-Тахрир» - религиозной организацией, которая запрещена в России, но не запрещена в Украине.

«Почему до 2014 года (до оккупации Крыма Россией – УНИАН) никто нас не называл террористами? Ведь мы тут живем с 90-х годов», - рассказывает крымчанка.

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Российский суд уже признал мужа Фатмы виновным и приговорил к 14 годам колонии.

«На прениях мы поняли, что справедливости уже нет в этих судах. И прокурор запросил очень большие сроки, только я не понимаю, за что? Когда у человека даже «административки» никакой не было и его осуждают как самого злостного человека», - задается вопросом жена одного из арестованных, которая считает, что их семью преследуют из-за мусульманской веры.

«Мирных мусульман, которые читают пятикратный намаз, принимают за «террористов». Ношение платка – «терроризм», ношение бороды – «терроризм», - объясняет она.

"Ему ФСБ говорит: "Ты признайся". Муж говорит: "В чем?". "На тебя же все равно есть статья, ты признайся", - рассказывает женщина.

«Вот, втроем остались - Фатма, я, мама. Без мужей, без опоры, без поддержки», - отмечает жена политзаключенного.

Для двоих мужчин из семьи Омеровых судебные процессы только начались. Одному из них грозит до 20 лет тюрьмы, другому – пожизненное заключение.

«Мама, (говорит маленький сын – УНИАН), много-много-много молитв буду читать, и он вернется домой», - рассказывает про своего сына женщина.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров.

После этого в доме его сына Ризы Омерова, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

Им инкриминируют участие или организацию запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Так называемые "суды" в оккупированном Крыму решили арестовать до 5 августа всех крымских татар, задержанных 10 июня.