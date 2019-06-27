Упраздненное судом переименование: в Киевсовете обещают бороться за проспекты Бандеры и Шухевича

За такие названия, подчеркнул секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, проголосовали жители столицы.

В Киевсовете не намерены после решения Окружного административного суда отменять протокол о переименовании проспектов Московского и Николая Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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По его словам, как только депутаты получат решение Окружного админсуда, то сразу будут подавать апелляцию.

"И данное решение не вступит в силу, а проспекты будут носить те названия, которые им присвоила Киеврада. И даже если суд высшей инстанции поддержит это странное решение Окружного админсуда вернуть старые названия, то мы опять примем решение, что проспекты останутся Шухевича и Бандеры. Потому что для нас важно мнение людей, а киевляне проголосовали за такие названия", - заявил Прокопив.

Он отметил, что Киевсовет не получал от горожан жалобы на переименование проспектов - хоть к этой теме большой общественный интерес.

"Никто из киевлян не жаловался. Только представители "антифашистской организации", которая и обратилась в суд. Насколько мне известно, аргументация у них была такая: не было доказано, что фигуры, в честь которых переименовали проспекты, были выдающимися. Но я считаю, что решение суда – абсолютно политическое, оно не базируется на юридических основаниях. Почему принято только сейчас? Потому что - накануне выборы", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Свое решение в Окружном админсуде Киева объяснили тем, что во время переименования Киевским горсоветом была нарушена процедура.