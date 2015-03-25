Завтра в Украине еще больше потеплеет: температура поднимется до +22

Ночью ожидается 0-8 тепла, на западе до 10 градусов тепла. Область высокого атмосферного давления удержит во всех областях Украины сухую солнечную погоду, сообщает «Оpogode».

В западной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-10 тепла, днем ​​14-20 градусов тепла, на Закарпатье до 20-22 градусов тепла.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

В центральной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

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В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​8-13 градусов тепла.

В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла, на побережье местами 7-10 градусов тепла.

В Киеве будет господствовать сухая теплая погода. Температура воздуха ночью 2-5 градусов тепла, днем ​​10-14 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, на западе местами порывы до 15-20 м/с.