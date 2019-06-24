В Киеве активисты перекрыли движение на Протасовом яру из-за скандального строительства

Несколько сотен протестующих из числа активистов и местных жителей перекрыли движение, пропуская лишь общественный транспорт.

Протестующие против застройки Протасова Яра в Киеве перекрыли движение по одноименной улице.

Как передает корреспондент УНИАН, местные жители и активисты в районе незаконной застройки - в лесопарке между улицами Протасов Яр и улицей Амосова - снесли строительный забор и разбили два домика охраны строительной площадки.

После этого активисты вышли на проезжую часть Протасова Яра, заблокировав движение. Они пропускают только троллейбусы и транспорт экстренных служб.

Читайте такжеСуд отменил разрешение на строительство скандального жилого комплекса на Осокорках

По состоянию на сейчас строители под охраной «титушек» за три предыдущих дня успели спилить несколько десятков деревьев на склоне Протасова Яра. Активисты вбили гвозди в стволы деревьев, которые еще остались стоять, чтобы сделать невозможным дальнейшее уничтожение зеленой зоны.

Как сообщал УНИАН, участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при городском голове Киева Леониде Черновецком. Через несколько лет изменили его целевое назначение - под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра. Территория здесь 3 га и все 3 га планируют под вырубку.