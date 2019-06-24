Православная церковь Украины собирает Священный синод (видео)

Там должны отреагировать на действия почетного патриарха Филарета.

Православная церковь Украины сегодня собирает Священный синод.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПЦУ приказала двух священников за поддержку Филарета

Там должны отреагировать на действия почетного патриарха Филарета.

На прошлой неделе он собирал так называемый "собор", на котором объявил, что Киевский патриархат до сих пор существует и является собственником всего церковного имущества. На то собрание пришло два архиерея.

Такие действия в ПЦУ называют отделением группы людей. Что с ними делать и должны решить сегодня на священном синоде, который состоится в Михайловском соборе.