Почти 70% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 6 по 12 марта при поддержке правительства Швеции.

17,5% респондентов убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 15,6% затруднились ответить.

Вместе с тем, 42,7% считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в более отдаленной перспективе, 21,8% ответили, что страна сможет преодолеть их в течение ближайших нескольких лет, 21,6% считают, что Украина не способна преодолеть трудности, а 13,9% не смогли ответить.

На вопрос относительно оценки перспектив экономики Украины в 2015 году 30,7% респондентов ответили, что произойдет коллапс экономики с массовым закрытием производств и безработицей, невозможностью выплачивать долги, резким обесцениванием гривни.

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26,7% опрошенных считают, что экономический кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не будет. 17,8% уверены, что кризис прекратит углубляться, но экономика до конца этого года будет находиться в состоянии застоя. 11,6% респондентов думают, что экономический кризис завершится и начнется экономический рост. 12,6% не смогли ответить, 0,7% разделяют мнение другое.

Во время проведения исследования было опрошено 2009 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.